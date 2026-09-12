Църквата почита роднина на Христос. Внимавайте за тези забрани днес
Обикновено на този ден предците ни са очаквали първия сняг
Следете всички новини, анализи и коментари за Игнатий. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Обикновено на този ден предците ни са очаквали първия сняг
Тези, които тласкаха дядо Николай към патриаршеството, стоят зад смъртта на Кирил
Сливенският епископ уж се отказал с писмо, от Синода отричат
Сливен. Проватският епископ Игнатий от Сливенската епархия, който в неделя бе избран за един от кандидатите за Варненски и великопреславски митрополит...