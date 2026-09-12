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Ицко Финци в "Сфумато"

Ицко Финци в "Сфумато"

Ицко Финци представя утре в "Сфумато" авторската си проза, която ще бъде гарнирана от негово изпълнение на пиано. "Актьорът решава да започне да пише,...

23 март | 21:40
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