Велик наш актьор на 93 години призна: Дълго нямах смелост
Посветил живота си на професията, дълго не смеел да се нарече артист
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Посветил живота си на професията, дълго не смеел да се нарече артист
Големият актьор чете откъси от шедьовъра на италианския поет
Големият актьор и жена му Лиза Боева, която е на 42 години, отбелязват 10 години любов
Аз ги возех с техния "Москвич" няколко пъти, спомня си актьорът
Ицко Финци сподели, че имал желязно правило през активните си години в театъра и киното - да не допуска колежка в интимна близост до себе си. "Ако го...
Ицко Финци представя утре в "Сфумато" авторската си проза, която ще бъде гарнирана от негово изпълнение на пиано. "Актьорът решава да започне да пише,...