25 хиляди лева от карта "Вегас" спечели безработният Хюсеин
Хюсеин Хасанов от град Елена е поредният щастливец с моментна печалба от скреч картите на Лотария България. Той спечели 25 хиляди лева от карта "Вегас...
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Хюсеин Хасанов от град Елена е поредният щастливец с моментна печалба от скреч картите на Лотария България. Той спечели 25 хиляди лева от карта "Вегас...