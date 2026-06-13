15 г. затвор за Хюриет
На 15 г. затвор бе осъден 30-годишният Хюриет Сюлейманов, който уби на пътя трима плевенски студенти миналата година. Окръжният съд в Ловеч определи м...
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На 15 г. затвор бе осъден 30-годишният Хюриет Сюлейманов, който уби на пътя трима плевенски студенти миналата година. Окръжният съд в Ловеч определи м...
Българските власти по най-безобразен начин допуснали да избяга от правосъдието и убиецът на плевенските студенти Хуриет Сюлейманов. Това стана ясно на...
В 9.00 часа в петък е насрочено делото срещу убиеца на плевенските студенти Влади, Ники и Цвети. То бе отлагано няколко пъти досега поради това, че об...