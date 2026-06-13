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15 г. затвор за Хюриет

15 г. затвор за Хюриет

На 15 г. затвор бе осъден 30-годишният Хюриет Сюлейманов, който уби на пътя трима плевенски студенти миналата година. Окръжният съд в Ловеч определи м...

15 юни | 13:33
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