Партньорът на „Хуго Бос" и „Армани" инвестира 25 милиона в Плевен
Първа копка бе направена за нов производствено-административен комплекс „Десизо Монни" на плевенската топфирма за мъжка мода „Димитров" в присъствието...
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Първа копка бе направена за нов производствено-административен комплекс „Десизо Монни" на плевенската топфирма за мъжка мода „Димитров" в присъствието...