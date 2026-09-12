Д-р Сеня Терзиева – Желязкова, ХТМУ: Студентите ни практикуват при лидери в индустрията
Инвестираме в модерни лаборатории и дигитализирано обучение
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Инвестираме в модерни лаборатории и дигитализирано обучение
Първата жена председател на БАН чл.-кор. проф. дхн инж. Евелина Славчева е възпитаник на ХТМУ
Университетите ще си сътрудничат с цел осъществяването на научно-изследователски проекти и създаването на научно-приложни продукти
Уникален шанс за професионално развитие ще получат утре в 11,00 ч. студентите в ХТМУ София. Френският гигант "Монтюпе" идва на крака в университета, з...
- Проф. Георгиев, какви възможности предлага ХТМУ за получаване на двойни дипломи? Какви са преимуществата, които тези специалности дават?- ХТМУ предл...
Химията и металургията са големият шанс на България, убеден е инж. Никола Добрев
София. Директорите на два от гигантите на родния бизнес ще бъдат наградени с почетния знак на ХТМУ. Признанието е за Никола Треан от "Аурубис" АД и за...