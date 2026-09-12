Всичко за Хтму

Следете всички новини, анализи и коментари за Хтму. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Образование Бизнес СтандАРТ
Химията се връща на мода

Химията се връща на мода

- Проф. Георгиев, какви възможности предлага ХТМУ за получаване на двойни дипломи? Какви са преимуществата, които тези специалности дават?- ХТМУ предл...

16 август | 7:45
0 коментара
20872