Фюри веднага се закани на Джошуа
Мениджърът на AJ започва да работи от утре за този мач
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Мениджърът на AJ започва да работи от утре за този мач
Мениджърът на AJ предвиди победа за неговия боксьор в шестия рунд, Флойд Мейуедър е сред гостите на мача
Той е по-добър от Анди Руис, твърди промоутърът на Джошуа
Еди Хърн си хвали стоката, като циганин
Първата възможна дата за мача е 5 декември 2020
Крайната мярка е заради Covid-19, призна Еди Хърн
Еди Хърн иска битка с Фюри
Ще се бият два пъти
Мачът остава във Великобритания
И Китай иска да е домакин, обяри Еди Хърн
Еди Хърн обмисла да направи от мача уникално шоу
Промоутърът Еди Хърн ще дари пропуските на Националната здравна служба във Великобритания
Има опция двубоят с Пулев да се състои след този с Фюри, прогнозира промоутъра на световния шампион