Бранд Кюстендил! Депутатите обещаха бърз влак и повече пари
Нужда ни е широко информационна кампания, каза още Димчев
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Нужда ни е широко информационна кампания, каза още Димчев
Бившият министър на вътрешните работи коментира трагедията в Бургас
Винаги съм се противопоставял и отхвърлял всякакви форми на насилие, каза той
БСП и "Демократична България" искат пълно разследване на виновните за полицейската агресия
Няма да казвам, че с това се опитва да замаже тоталния хаос, който създаде в МВР, заяви Терзийски
Министърът на икономиката връчи сертификат за инвеститор клас „А“ на Едуард Шот
Отпускат се средства за храмове, училища, читалища,каза водачът на ГЕРБ в Кюстендил
Жандармерия ще пази машините за вота
Това е с 164 души по-малко, сравнение с 2019 г.
Христо Терзийски призова очевидците да дадат показания
Тя не е взела мерки да се дегизира
Нивата на домашно насилие обаче се запазват, посочи министърът на вътрешните работи
Това съобщи Христо Терзийски на брифинг
Министърът на вътрешните работи Христо Терзийски гостува в Офанзива
Категорично трябва да се увеличат възнагражденията, но е въпрос на възможности на самата държава, каза МВР-шефът
Разпоредена е дисциплинарна проверка, каза Терзийски
Това каза вътрешният ни министър
Благодари на униформените, че не са позволили да се пролее кръв
Предложението направи ГЕРБ
Шефът на полицията: Имаме данни за документни престъпления