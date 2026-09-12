Христо Петков разкри разликата между живота и сцената
На сцената не можеш да си позволиш да спреш и просто да натиснеш пауза, каза той
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На сцената не можеш да си позволиш да спреш и просто да натиснеш пауза, каза той
Ето какво обяснение даде депутатът рапър
Екшън кримката "Под Прикритие", чийто пети сезон върви по БНТ, се радва на все по-голяма популярност сред зрителите. Две от новите лица в продукцията...