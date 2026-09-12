Носталгия ли? Ето с какъв безумен хонорар върнаха Зуека
Сумата звучи страскящо за работа от няколко часа
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Сумата звучи страскящо за работа от няколко часа
Васко Кеца обещава концерт, който ще остави публиката без дъх
Сумата не се различава от обичайния хонорар, по който Народния театър работи с гостуващ режисьор
Отговорът е изненадващ
Спрягат имената за журито
„Това е много по-добра награда от купата на победителите”, смеят се служители в бТВ
Как продължава животът му след края на шоуто
Сумата е колосална
Хората не вярват за хонорара му
Проговори за тежкия си развод
Къде са техните участия
Как попфолк любимецът остана излъган
Медиите се надпреварват да вадят суми
Борис Джонсън е посочил в регистъра, че е работил общо 8,5 часа
Даде подробности за референдума за президентска република
Има прогнозни цифри засега
Изненада много с размера на хонорара си
Cпиcъкът, cъcтaвeн oт "Вaрaйъти", включвa 28 aктьoри
Актьор отхвърлил предложение да изиграе главната роля в „Аватар“
Вероятно става най-добре платения актьор в страната