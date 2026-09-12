Строги и справедливи в Хондурас: До 60 години затвор за убийство на жена
Страната е сред най-опасните места за жените в Латинска Америка
Следете всички новини, анализи и коментари за Хондурас. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Страната е сред най-опасните места за жените в Латинска Америка
Дузина души загубиха животите си в катастрофата
На борда е имало общо 18 души
Знаете ли, че между България малката държава в Централна Америка Хондурас има много силна връзка? Оказва се, че в страната, чиито брегове се мият от...
На 45 години затвор
Не е издадено предупреждение за цунами
Арнолд Пералта купувал в МОЛ дрехи за щерката Жестоко убийство разтресе Хондурас. В четвъртък след обед (б.р. местно време) неизвестни надупчиха с 18...
Кардинал Марадиага се моли на Св. Иван Рилски, разказва Спас Ташев Борис, Живко, Момина, Надежда, Еленко. Като се споменат тези имена, всеки си предс...
Тимът на Франция оглави Група "Е" на Мондиал 2014, след като завърши при нулево равенство с Еквадор в последния си мач от началната фаза на надпревара...
Коритиба. Еквадор направи обрат в срещата си с Хондурас и победи с 2:1 в мач от втория кръг от група Е на Световното първенство по футбол на стадион „...
Париж. "Най-после видях колектив, това е важното", обяви президентът на Франция Франсоа Оланд. Той гледа срещата на екран в Елисейския дворец, а негов...
Порто Алегре. С класически резултат от 3:0 френските национали победиха отбора на Хондурас във втората среща от група Е на Мондиала в Бразилия. И трит...