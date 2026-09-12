Тайни кодове и холограми в личните ни карти. Истината (СНИМКИ)
Ето защо българският документ за самоличност стана № 1
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Ето защо българският документ за самоличност стана № 1
Варненският свободен университет прави проект за най-старото злато
Уникална изложба от холограми на предмети от българските тракийски съкровища, както и други исторически и културни артефакти могат да видят в Нощта на...
Задържаха 1,5 млн. холограми за банкнотите от 50 евро Пловдивски ексантимафиот е бил една от движещите фигури на банда фалшификатори в града под тепе...
Кърджали. 10 пана с холограмни изображения на находки от Археологически комплекс "Перперикон" бяха представени в Регионалния исторически музей в Кърд...