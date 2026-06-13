Посланици аплодират победители с есе за Холокоста
Четирима ръководители на дипломатически мисии аплодираха победителите в конкурса за написване на есе или създаване на мултимедиен проект по темата „Зн...
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Четирима ръководители на дипломатически мисии аплодираха победителите в конкурса за написване на есе или създаване на мултимедиен проект по темата „Зн...