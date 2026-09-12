Разкриха тайната на човек, живял преди 700 хил. години
Необходими са още изследвания и вкаменелости, за да се определи мястото на хобитите в човешката еволюция
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Необходими са още изследвания и вкаменелости, за да се определи мястото на хобитите в човешката еволюция
Феновете на "Хобитът" и магическия свят на Толкин тръпнеха с нетърпение вчера за българската премиера на третия филм от мега поредицата - "Битката на...
Режисьорът Питър Джаксън ни поднася „Хобит: Битката на петте армии", съдбовната глава от трилогията филми, адаптация на фентъзи шедьовъра „Хобит" на Д...
Кръжащите слухове, че последният филм от трилогията Хобит ще излезе под ново заглавие, бяха официално потвърдени. Третата част на фентъзи сагата, коя...
Историите на Дж.Р.Р. Толкин са толкова вълнуващи и разказани толкова истинно, че наистина си съществуват в собствено летоброене и вселена. Това нямаше...