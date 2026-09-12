Всичко за Хобит

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Хобитът

Хобитът

Феновете на "Хобитът" и магическия свят на Толкин тръпнеха с нетърпение вчера за българската премиера на третия филм от мега поредицата - "Битката на...

20 декември | 11:20
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Хобитът

Хобитът

Историите на Дж.Р.Р. Толкин са толкова вълнуващи и разказани толкова истинно, че наистина си съществуват в собствено летоброене и вселена. Това нямаше...

04 януари | 7:10
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