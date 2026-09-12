Бизнесът ни стъпи в центъра на Хо Ши Мин
Хо Ши Мин. В най-хубавият квартал на Хо Ши Мин бе открит втория търговско- икономически офис към посолството ни във Виетнам. Той бе открит от президен...
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Хо Ши Мин. В най-хубавият квартал на Хо Ши Мин бе открит втория търговско- икономически офис към посолството ни във Виетнам. Той бе открит от президен...
10 държави в бизнес фокуса на президента
Ханой. Во Нгуен Гап, виетнамският генерал, който е организирал победите срещу Франция и САЩ, е починал на 102-годишна възраст, предадоха световните аг...