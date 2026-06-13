Смърт в САЩ от антималарийно лекарство
Мъжът и съпругата му се опитали да се самолекуват с хлорохин фосфат
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Мъжът и съпругата му се опитали да се самолекуват с хлорохин фосфат
Спират износа им за Русия и Украйна
То оказва намаляващ ефект върху силата на симптомите и скъсява периода за възстановяване
Много бързо може да се възстанови производството му