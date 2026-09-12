Хлапе прави профили в нета срещу 0,50 лв.
Смартфонът и таблетът - любимите играчки на 8-годишните Таблетът и смартфонът са любимите играчки на децата до осем години. Това сочи проучване на Це...
Следете всички новини, анализи и коментари за Хлапе. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Смартфонът и таблетът - любимите играчки на 8-годишните Таблетът и смартфонът са любимите играчки на децата до осем години. Това сочи проучване на Це...
10-годишно дете е поискало 50 000 лева, за да не взриви училището в Оряхово, съобщиха от полицията. Сигналът е постъпил на телефон 112 малко след 17...
Огромно овчарско куче нахапа жестоко момченце на 7-години от харманлийското село Надежден. След като е прегледано в спешното отделение на харманлийска...
Над тон и половина фураж получиха най-бързите и силни коне Юнак на година и два месеца се появи на поляните върху кон и привлече погледите на стотици...
Лимузина-парти и разходка с файтон са след атракциите за малчугани Ето, че хлапетата отново са във ваканция. Но ако нямаме село, където да ги команди...
Пловдив. 10-годишният Меруджан Вартанян от Пловдив е признат за най-младия колекционер в света от родните колеги в бранша. Първоначално момчето събира...
Благоевград. Невръстно момче на 12 години се оказа крадецът, разбил тото пункт и аптека в Благоевград. Криминалистите останали учудени от дързостта и...