"Софиямед" изписа хилядното си бебе
Болница „Софиямед" отбеляза раждането на хилядното си бебе. То е момче с перфектните размери от 51см. и 3190гр., и носи достойното българскo име Калоя...
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Болница „Софиямед" отбеляза раждането на хилядното си бебе. То е момче с перфектните размери от 51см. и 3190гр., и носи достойното българскo име Калоя...