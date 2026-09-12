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Томчето е на църковно-славянски език и представлява превъзходен пътеводител за Хилендарския манастир
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Томчето е на църковно-славянски език и представлява превъзходен пътеводител за Хилендарския манастир
Малко миришеше на дим, но пламъците бяха далеч в планините, обясняват българи Продължава борбата с огнената стихия на гръцкия остров Тасос. Тази сутр...
В Атон денят започва в 1.30 ч. посред нощ, месото е табу
"Стандарт" на мисия в Света гора