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Газ от Русия за хъб "Балкан"

Газ от Русия за хъб "Балкан"

Разглеждаме руския природен газ като един от потенциалните източници за бъдещия газоразпределителен център "Балкан". Това е подчертал министърът на ен...

24 юни | 21:15
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