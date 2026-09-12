България може да се превърне в стратегически хъб за доставки на ценни метали и редки минерали
Министърът на енергетиката Жечо Станков отправи привествие към всички участници в Международен форум
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Министърът на енергетиката Жечо Станков отправи привествие към всички участници в Международен форум
Тя трябва да стане транспортен, логистичен и енергиен хъб, каза Калоян Паргов
Пристанище Варна е направено така, че да изнася продукция от страната, а не за реекспорт, каза Костадин Костадинов
Минеков и Петков връзват икономиката и културата
Министър Лъчезар Борисов обеща тази идея да се реализира в най-кратки срокове
Това може да стане само съвместно с руската страна
Разпределител ще стане страната, която предложи логистика и инфраструктура, казва д-р Волкан Йоздемир
"Газпром" и турските му партньори обсъждат строителството на морски газопровод за Турция. Други варианти, включително строителството на газопровод за...
Чакаме от кметовете стратегически проекти за инвестиции Близо 10 000 нови работни места може да бъдат открити до 3 години, казва Стамен Янев Стамен...
Разглеждаме руския природен газ като един от потенциалните източници за бъдещия газоразпределителен център "Балкан". Това е подчертал министърът на ен...
Помагаме за безопасността на ядрената централа в азиатската страна Проектът за изграждане на газово-разпределителен център "Балкан" на територията на...
"Турция изгуби своята възможност да се превърне в енергиен хъб на входа на Европа, смята бившият енергиен министър Румен Овчаров. "Това е едно от нещ...