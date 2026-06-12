Hammerfall пристигнаха за финала на Kavarna Rock 2015
Unisonic избраха фестивала за сбогуване със своя барабанист През последните два дни рок столицата на България не спира да посреща някои от най-големи...
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Unisonic избраха фестивала за сбогуване със своя барабанист През последните два дни рок столицата на България не спира да посреща някои от най-големи...
Каварна. Още малко остава до попълване на пълния лайн-ъп за десетия юбилеен фестивал в Каварна. След като миналата седмица бяха обявени UFO и Candlema...