Експлозия край избирателна секция в Афганистан
Днес се провеждат президентски избори за наследник на Хамид Карзай
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Днес се провеждат президентски избори за наследник на Хамид Карзай
Кабул. Президентът на Афганистан Хамид Карзай няма да позволи на нито един министър да подпише пакта за сигурност със САЩ, освен ако не са изпълнени о...
Кабул. Афганистанският президент Хамид Карзай отказва да подпише ключовото споразумение за сигурност с американското правителство, въпреки, че то вече...
Брюксел. Висши офицери от САЩ и НАТО заявиха във вторник, че са уверени, че племенните лидери на Афганистан и парламентът на страната ще подкрепят сд...
Кабул. Държавният секретар на САЩ Джон Кери пристигна в Афганистан в петък, за да проведе спешни преговори с президента Хамид Карзай по повод двустра...
Афганистанският президент Хамид Карзай обвини НАТО, че била "причинила огромни страдания", без да донесе никаква "полза" на страната му. "Ние искахме...
Вашингтон. Съединените щати обмислят дали да оставят свои войски в Афганистан след 2014-а година, за когато е планирано пълно изтегляне, предаде Ройт...
Кабул. НАТО предаде пълния контрол върху сигурността в Афганистан на армията за пръв път от военната инвазия през 2001 г. По време на церемония в Кабу...
Кабул. Талибаните в Афганистан съобщиха, че започват ежегодната си „пролетна офанзива" срещу подкрепяното от САЩ правителство. Те обещаха национална с...