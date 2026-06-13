Халба ни предупреждава за пиянство, вика ни такси
Американска компания обмисля пускане в производство на "смарт" халба, която ще ни предупреждава когато сме прекалили с пиенето и ще вика вместо нас та...
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Американска компания обмисля пускане в производство на "смарт" халба, която ще ни предупреждава когато сме прекалили с пиенето и ще вика вместо нас та...
Ако сте фен на бирата и имате излишни 50 000 долара, спокойно можете да си позволите един от най-скъпите аксесоари за любители на пенливата течност. Т...