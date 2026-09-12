Всичко за Х Фактор

Следете всички новини, анализи и коментари за Х Фактор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Чудесата на България Култура
Коледен концерт на "X фактор"

Коледен концерт на "X фактор"

В седмицата, когато ще честваме Рождество Христово, по Нова ще гледаме филми и специални празнични издания. На 24-и и 25 декември играта в "Сделка или...

13 декември | 8:15
0 коментара
9796
Траян напусна X factor

Траян напусна X factor

Траян Костов от отбора на Мария Илиева напусна музикалното шоу X Factor. Той и Михаела от отбора на Саня получиха най-нисък вот от зрителите на вчераш...

12 декември | 22:30
0 коментара
16091