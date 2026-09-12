Маги Халваджян със смазващ удар по бТВ. Връща легендарно шоу
В музикалните среди се говори, че ще "краде" звезди на конкуренцията
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В музикалните среди се говори, че ще "краде" звезди на конкуренцията
Изненадващата новина дойде от Варна
Киносюжети и любими песни превзеха сцената на "X фактор" по Нова преди вечер. Голямата изненада бе Християна Лоизу, която за първи път истински се раз...
Фрийковете вече се отказаха от музикалните риалита, коментира продуцентът "Италианец беше в офиса ни за три дни. Като видя как живеем, за да правим ш...
След като стана ясно, че Криско е първият известен член на журито в четвъртия сезон на "Х фактор", той побърза да се направи на много строг. "Мога да...
Тийн поколението на Варна избра да посрещне празника на любовта в Grand Mall, където вчера направиха първия си голям извънстоличен концерт финалистите...
Джо Лин Търнър се кефи на изпълнението му в "Х фактор" Легендарният вокалист на "Дийп Пърпъл" и "Рейнбоу" Джо Лин Търнър стана фен на нашето момче от...
Когато ме ядосат, съм супер с микрофона, казва талантливото момиче от X фактор Че всички бебета реват неистово щом се появят на бял свят, е ясно. Но...
В седмицата, когато ще честваме Рождество Христово, по Нова ще гледаме филми и специални празнични издания. На 24-и и 25 декември играта в "Сделка или...
Траян Костов от отбора на Мария Илиева напусна музикалното шоу X Factor. Той и Михаела от отбора на Саня получиха най-нисък вот от зрителите на вчераш...
Добрич. Братята Пламен и Иво Добреви, които са сред участниците в този сезон на шоуто XFactor, заедно с Криско ще открият в петък от 17 часа ледената...
Георги подхожда към всяка задача в шоуто с оригинални хрумвания и много сърце
"Х-Фактор" проваля младежите, тъй като ги възпитава в мързел, смята китаристът на "Пинк Флойд" ДЕЙВИД ГИЛМОР. Цяло поколение вече мисли, че може да по...
Иван и Андрей все още се договарят, не се знае и за Кулезич Жени Марчева отива при Векилска и Любенова Мартин Карбовски отива при Големия брат, се з...
Мария Илиева пусна своя снимка във Фейсбук, на която с ръце прави знака на шоуто X factor. Така певицата подсказа на феновете си, че отново ще бъде ча...
Музикантите Любо Киров и Заки ще бъдат в ролята na ментори и жури и в новия сезон на певческата битка на талантите X Factor. Времето преди да започн...
Втори се класира рапърът Наско, а Ана Мария остана трета
София. Финалистите имат тройни задачи на финала на X Factor от 21 ч. тази вечер. Една песен по избор, дует и неочаквано парче ще трябва да изпълнят те...
София. След елиминациите миналата седмица в музикалното шоу X Factor станаха ясни финалистите в надпреварата. Жана, Ана–Мария и Наско са любимците на...
София. След снощните елиминации в музикалното шоу X Factor станаха ясни финалистите в надпреварата. Жана, Ана–Мария и Наско са любимците на публиката,...