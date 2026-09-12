Най-засегнати сме при криза с газа
Няколко държави, сред които най-много България, ще пострадат при евентуално спиране на доставките на природен газ от Русия през Украйна. Това коментир...
Следете всички новини, анализи и коментари за Гюнтер Йотингер. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Няколко държави, сред които най-много България, ще пострадат при евентуално спиране на доставките на природен газ от Русия през Украйна. Това коментир...
Брюксел. Новият еврокомисар за дигиталната икономика Гюнтер Йотингер обяви, че монопола на Google трябва да бъде ограничен. Пред журналисти в Брюксел...
Берлин. Европейският комисар по енергетиката Гюнтер Йотингер заяви в интервю за Bild, че Европа трябва да подсигури доставките на газ за Украйна, в сл...
Брюксел. Еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер увери вицепремиера по икономическата политика Екатерина Захариева, че няма да се стигне до най-...
Бъдещето на газопровода "Южен поток" ще бъде основна тема на разговор между министъра на икономиката Драгомир Стойнев и еврокомисаря по енергетиката Г...
Брюксел. Проектът за изграждането на газопровода "Южен поток" е само спрян временно, докато не отговори на законовите изисквания. Това съобщи европейс...
Виена. За възможни проблеми с газовите доставки за европейските страни през зимата предупреди еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер на прескон...
Да си член на ЕС, не означава да казваш "да" на всичко, твърди министър Драгомир Стойнев
Проектът не нарушава европейската правна рамка, заяви министър Стойнев Брюксел. Не се обсъжда въпросът за спиране на проекта за газопровода "Южен пот...
Франфурт. Еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер обяви, че преговорите с Русия по проекта за газопровода Южен поток, насочен към пренасянето н...
28-те трябва да положат повече усилия за енергийната сигурност на България