Всичко за Гюнтер Йотингер

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Йотингер взе Google на мушка

Йотингер взе Google на мушка

Брюксел. Новият еврокомисар за дигиталната икономика Гюнтер Йотингер обяви, че монопола на Google трябва да бъде ограничен. Пред журналисти в Брюксел...

10 септември | 15:59
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