Тъжно! Наш гурбетчия завърши с фатален край
Самоличността му не е обявена
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Самоличността му не е обявена
Прези изминалата седмица М.Н., на 37 г., и П.Д., на 38 г., на няколко пъти посетили завърналия се от гурбет в чужбина Смаил А. в дома му в с. Бузовгра...
7-г. дете е в кома след инцидента Мъж, който се върнал от гурбет в родното се с. Юруково преди 2-3 дни, причини тежка катастрофа в сряда вечерта край...
Благороден жест направи българинът Тодор Грибнев, който от 40 години живее в Германия. Мъжът, който вече е пенсионер, изпрати по банков път 150 евро в...
Който го може, го може. 21-годишният гастарбайтер Марин Папев хвана за трета поредна година кръста в разложкото село Добърско навръх Богоявление. Тук...
Българин, който работи Гвинея, се върна болен от малария в Червен бряг. Мъжът е лекуван с медикаменти и се е оправил благодарение на бързата рекция. Т...
Микробусът с гурбетчии се вряза в камион, шестима загинаха Няколко фамилии почерни зверската катастрофа край Берлин, при която загинаха шестима наши...
33-годишният български шофьор е в болница с опасност за живота По време на катастрофата край Букурещ повечето пътниците спели Шофьорът на българския...
Не е стъпвал у нас от година, а ЕГН-то му е в три подписки Гурбетчия ще съдии партии за кражба на подпис, научи "Стандарт". 32-годишният Александър Н...