Губим тези пари! Новина от БНБ
Какъв е срокът за това
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Какъв е срокът за това
Искат негативен тест за 100 паунда и за ваксинираните
Няма правила за влизате на чуждите туристи у нас от 1 май, бие аларма чрез СТАНДАРТ Красимира Стоянова, директор на "Албена Тур"
От всеки незаконен тон гориво хазната губи към 1000 лв. от акцизи и ДДС. Така в бюджета не влиза "гигантска сума", съизмерима със средствата от еврофо...
Между 300 млн. и 500 млн. лв. губи държавата от сивия сектор в туризма само като неплатени данъци, твърдят експерти от бранша. Над 60% е делът на сива...
Намалили сме риска от 8 на 3 000 000 лв., твърдят от ресорното ведомство Милиони може да загуби страната ни по ОП "Регионално развитие" заради забаве...
София. България ще загуби 51 млн. евро от Програмата за развитие на селските райони, съобщи изпълнителният директор на Фонд "Земеделие" Румен Порожан...