Всичко за Gsm

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Последни новини Лято 2019 Бизнес Политика
GSM-ът става личен асистент

GSM-ът става личен асистент

Изкуствен интелект ще пазарува като избира най-изгодните оферти В света на технологиите вече има нов изчезващ вид потребител - човекът, чийто смартфо...

20 декември | 22:10
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GSM "пържи" поколението ни

GSM "пържи" поколението ни

Тютюневият дим води до генетични болести дори при децата на пасивните пушачи Мобилните телефони и цигареният дим се отразяват не само на нас, а и на...

30 октомври | 6:55
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GSM-ът сменя личната карта

GSM-ът сменя личната карта

С мобилен телефон, документ за самоличност, банкова или смарт карта ще може електронно да се удостоверяваме от 2016 г. Едно лице ще може да има няколк...

23 септември | 17:15
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GSM-ите стават на 42

GSM-ите стават на 42

Първият тежи цяло кило, българин измисля най-новото приложение Известни хора разказват истории с мобилни телефони На 3 април 1973 година в Ню Йорк е...

03 април | 5:30
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Убиха старец заради GSM

Убиха старец заради GSM

Бургас. 74-годишен мъж от карнобатското село Невестино е бил убит в собствения му дом. Престъплението най-вероятно е извършено в нощта срещу понеделни...

25 ноември | 15:30
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Банки влизат в GSM-а

Банки влизат в GSM-а

София. Банките влизат в таблета и мобилния телефон. Все по-голяма популярност има дистанционното обслужване през интернет или телефон, пише в годишен...

27 януари | 20:05
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