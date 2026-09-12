Законно взимат такса за зареждане на GSM по морето
Таксуването на клиенти за ползването на тоалетна обаче е незаконно
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Таксуването на клиенти за ползването на тоалетна обаче е незаконно
От прегряване до запотени дисплеи, лятото може да ви докара безкрайно много главоболия
С данък от 10% ще се облагат разходите за служебни коли, имоти, мобилни телефони и дори персонал при използването им за лични нужди. Това гласят проме...
Отбор "Елмо" от НБУ спечели голямата награда на първия Sofia Municipality Innovation Hackathon, на който бяха представени дигитални идеи за столицата
Заповедта на вицепремирера и просветен министър Меглена Кунева предизвика недоумение във вузовете Получихме официално писмо от министъра на образован...
От 30 април 2016 г. таксите за разговори по мобилен телефон в роуминг в страните от ЕС не могат да надвишават 0,19 евро на минута за обаждания (гласов...
Продажбите в търговията на дребно през ноември нарастват с 2% спрямо същия месец на 2014 г., обявиха от НСИ. Най-голям ръст има при поръчките по телеф...
Изкуствен интелект ще пазарува като избира най-изгодните оферти В света на технологиите вече има нов изчезващ вид потребител - човекът, чийто смартфо...
Мобилното приложение LIMA на пътната агенция дава информация за актуалната обстановка по пътищата. Приложението безплатно може да се свали на мобилен...
Данъчните ще може да ни предупреждават, че ще блокират банковата ни сметка или заплатата ни заради дългове към хазната, с обаждане по мобилния телефон...
Тютюневият дим води до генетични болести дори при децата на пасивните пушачи Мобилните телефони и цигареният дим се отразяват не само на нас, а и на...
С мобилен телефон, документ за самоличност, банкова или смарт карта ще може електронно да се удостоверяваме от 2016 г. Едно лице ще може да има няколк...
"София Тех Парк" обяви конкурс за иновативни пейки, които ще бъдат разположени в отворените за посещение пространства. Пейките трябва да имат зарядни...
Блокират сметките на хората, които нарочно не погасяват задълженията си С обаждане по GSM-а от Националната агенция по приходи подсещат длъжниците да...
Първият тежи цяло кило, българин измисля най-новото приложение Известни хора разказват истории с мобилни телефони На 3 април 1973 година в Ню Йорк е...
Бургас. 74-годишен мъж от карнобатското село Невестино е бил убит в собствения му дом. Престъплението най-вероятно е извършено в нощта срещу понеделни...
София. Банките влизат в таблета и мобилния телефон. Все по-голяма популярност има дистанционното обслужване през интернет или телефон, пише в годишен...
По баркода ще проверяваме срока на годност и производителя
Някои интернет доставчици не са ограничили достъпа до сайтовете без лиценз
София. Само след година билетите за столичното метро ще могат да се купуват с мобилен телефон чрез нова платформа, съобщиха от „Метрополитен" АД. Зам...