„Незабравки“ откриват хора с деменция
QR код помага на близките им
Следете всички новини, анализи и коментари за Гривни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
QR код помага на близките им
До края на април общо 16 модела се предлагат с до 200 лв. отстъпка и безплатна доставка
Клиентите на телекома могат да избират от селекция смарт часовници, смарт гривни и безжични слушалки на водещи брандове
Това съобщиха от БЧК
Петима осъдени на пробация се държат 24 часа "под око", споделиха вчера опита си от Варненската апелативна прокуратура. Петимата са болни и трудноподв...
180 пандизчии ще бъдат освободени за добро поведение предсрочно до август 2015 г. Те ще излязат при две условия - ако са примерни и се съгласят да нос...
София. 180 осъдени на пробация или предсрочно освободени от затвора ще бъдат контролирани с електронни гривни. За проекта на правосъдното ведомство, ф...
Буда краси дома по празниците