Икономист каза защо цените скачат рязко, ще помага ли властта
Налага се не само отпускане на социално подпомагане, но и премисляне на цялата политика
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Налага се не само отпускане на социално подпомагане, но и премисляне на цялата политика
Икономическите последици за света ще направят много хора милиардери
Уважаеми политици, как се допусна тази ситуация в XXI век?! , пита Христо Григоров Христо Григоров вече четвърти мандат е председател на Българския Ч...
Екипажът Hyundai Racing Trophy Григор Григоров/Янаки Янакиев води в класирането на едномарковия шампионат преди последния ден на рали „Сливен". Второт...