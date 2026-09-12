Шокираха в столицата вдовицата на Григор Вачков
Как реагира съпругата на легендарния актьор
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Как реагира съпругата на легендарния актьор
Замесен е много известен наш актьор
Марта Вачкова със спомени за покойния си баща Григор Вачков
Рада и Михаил Новаков били неразделни
Кино, музика и детски филми за останалите вкъщи
На 16 март гледаме „Заповед за убийство“
Потомците на Григор Вачков и Апостол Карамитев възкресиха незабравим спомени за гениалните си бащи „Бащи и деца" – така може да се нарече условно въл...
Едно е да искаш, друго да можеш, а трето и четвърто да го направиш. Едва ли има пълнолетен българин, който да не е чувал тази знаменита фраза на Хайто...
София. Артисти от няколко генерации се събраха в Градската градина, за да открият паметника на Григор Вачков - творението на скулптора Емил Попов, чие...
София. Скулптура на Григор Вачков ще бъде издигната в градската градина пред Народния театър "Иван Вазов" в столицата. Откриването на паметника е във...