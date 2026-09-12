Простреляха нелегален мигрант на българската граница
Той е бил част от 20 души, опитали незаконно да влязат в България и ЕС
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Той е бил част от 20 души, опитали незаконно да влязат в България и ЕС
Неговият треньор също получи награда
Жител на Белослав коментира потопа в града
Той получи нови награди и специален поздрав от Камата
След гласуване на вчерашното заседание на Общинския съвет в Каварна
Депутати питат защо НКЖИ е подписало договор за финансиране на проект за 166,2 млн. лева без одобрение от Еврокомисията
Тя обедини милиони българи със своя успех да се чувстват горди и щастливи, каза кметът на града
Рачков да почерпи, шегува се продуцентът
Полицията го е задържала в Слънчев бряг
Професор Виолета Нешева ще получи огромно признание за изследването на архитектурно-историческия резерват Мелник. На специална церемония в сряда от 14...
Странни снимки се появиха в социалните мрежи, заснети от будни граждани. В Плевен, както навсякъде в момента, се ремонтира, строи се, боядисва се, но...
Кметът на Монтана Златко Живков стана почетен гражданин на града. Той управлява от 16 години. Почетният знак за званието му връчи председателят на общ...
Видин. Писателят Владимир Зарев стана почетен гражданин на Видин. Званието бе обявено на тържествена сесия на общинския съвет по повод празника на гра...
Варна. Първата тенис-ракета на България Григор Димитров да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на Варна", решиха единодушно на сесия местни...
Хасково. Фенове скочиха срещу решението на Общинския Съвет на Димитровград, с което местния парламент не одобри номинацията Стойчо Младенов да бъде об...
София. Косовски гражданин е бил пребит в София в опит да бъде ограбен в неделя вечерта, съобщи бТВ. Според информацията нападателите са група роми. И...
София. Гражданин на Мали е пострадал при сбиване в района на общежитието за настаняване на бежанци в столичния квартал "Овча Купел". По данни на БНР в...