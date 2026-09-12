Изложба в памет на Николай Волев в "Сълза и смях"
Георги Лозанов с прочувствени думи
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Георги Лозанов с прочувствени думи
Иван Нинов има свое запазено място в съвременното българско изкуство
Арт министърът Велислав Минеков беше сред първите зрители на зрелищната изложба
Когато хората излязат в парковете, нещата ще се влошат, категоричен е генералът
Резбарят вае удивителни настроения в творбите си Вдъхновението, артистичното проникновение на Христо Бараковски е избрало като най-подходящ за своята...
Реалният свят се обогатява с графики, звуци и миризми Всеки може да използва технологията, стига да има устройство, което я поддържа През последните...
Малките графики на Рембранд някога са се продавали за нищо пари. С тях великият ренесансов художник запълвал дупките в бюджета си. Но именно те са едн...
Градската галерия показва 130 графики и проекти на арт двойката от 14 септември до 22 ноември Софийската градска художествена галерия вече обяви дата...
Добрич. До 15 ноември първо жителите на Добрич се наслаждават на новата изложба "Песента на колелетата", която представя четирима добруджански творци...
Днес отново ще имаме повод да си спомним за нетрадиционния талант на Кольо Карамфилов. В столичната галерия "Нюанс" от 18.30 ч се открива ретроспектив...