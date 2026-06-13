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"Градус-1" беше сред номинираните компании за златните награди на КРИБ в категория "Растеж". Каква е формулата за растеж по време на криза, какви са п...
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"Градус-1" беше сред номинираните компании за златните награди на КРИБ в категория "Растеж". Каква е формулата за растеж по време на криза, какви са п...