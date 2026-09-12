Германия готова за кризата с газа: Защитава фирмите, пази хората
Регламентът трябва да бъде приет от Бундестага тази седмица
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Регламентът трябва да бъде приет от Бундестага тази седмица
Доставките няма как да бъдат увеличени светкавично, преди да бъдат подписани нужните договори, каза Сергей Лавров
Засега има интерес от фирми извън България и извън ЕС, каза проф. Чорбанов
Преболедувалите нямат нужда от ваксина, защото имат защита, камва проф. Чорбанов
От министерството на енергетиката са на мнение, че централата трябва да работи на пълна мощност
Гърция направи всички реформи от първия пакет мерки, договорени с кредиторите от еврозоната, което подготвя почвата за отпускане на нов транш от креди...
София. От 15 юли от София до Бургас ще се пътува по изцяло завършената автомагистрала „Тракия". Последният участък – от пътен възел „Зимница – Ямбол"...