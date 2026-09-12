Всичко за Готова

Следете всички новини, анализи и коментари за Готова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Бизнес Свят Заразата
Гърция готова за нов заем

Гърция готова за нов заем

Гърция направи всички реформи от първия пакет мерки, договорени с кредиторите от еврозоната, което подготвя почвата за отпускане на нов транш от креди...

22 ноември | 20:25
0 коментара
2249