Всичко за Гост

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Кмет гостува на две училища

Кмет гостува на две училища

Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов официално откри новата учебна година в две училища – VIII СОУ „Арсени Костенцев" и ЕГ „Акад. Людмил Стоян...

15 септември | 17:05
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Лорен почетен гост в Кан

Лорен почетен гост в Кан

Кинофестивалът прожектира в нейна чест филма "Брак по италиански", тя води майсторски клас София Лорен ще бъде голямата звезда на кинофестивала в Кан...

01 май | 19:40
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