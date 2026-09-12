Видеонаблюдение и охрана в Дебелт, където изнасилиха малкия Гошко
Строг пропускателен режим, видеонаблюдение и охрана са въведени в ОУ „Антон Страшимиров" с. Дебелт, общ. Средец, съобщават от Държавната агенция за за...
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Строг пропускателен режим, видеонаблюдение и охрана са въведени в ОУ „Антон Страшимиров" с. Дебелт, общ. Средец, съобщават от Държавната агенция за за...
Видин. Шестокласникът Гошко, който претърпя сексуално насилие от по-голям ученик в Дебелт, от днес е преместен в пансион, съобщи Нова ТВ. Детето няма...
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