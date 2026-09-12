Духът на Горбачов ще витае над Путин
Михаил Сергеевич повдигна Желязната завеса между Изтока и Запада, но у дома го критикуват за разпада на СССР
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Михаил Сергеевич повдигна Желязната завеса между Изтока и Запада, но у дома го критикуват за разпада на СССР
Тежко изказване за падането на комунизма
Руският президент няма да присъства на погребението
Неуспешен опит за отстраняване от власт на Михаил Горбачов
Те трябваше да признаят провала отдавна
Младоци без опит и информация правят фаталния експеримент с реактора
От цял свят го поздравяват
Призова двамата лидери да обсъдят разоръжаването
По-дълго от Тодор Живков България е била управлявана само от цар Петър (927 - 969 г.).
Bившият съветски президент Михаил Горбачов е катастрофирал в северозападната част на Москва късно снощи, предаде ТАСС, като се позова на информация от...
Свет Голдман Той мразеше Горбачов, САЩ, както и женствените играчи. В същото време създаде най-големия отбор, който е съществувал в СССР. Заслужава с...
Няма лесно в свободата, казва писателят историк
Москва. Бившият съветски лидер Михаил Горбачов разкритикува присъдата от 5 години затвор, която днес бе произнесена срещу опозиционния лидер Алексей Н...
Съветският лидер страда от диабет, лекарите ще му правят изследвания