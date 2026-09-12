Всичко за Горбачов

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Горбачов катастрофира

Горбачов катастрофира

Bившият съветски президент Михаил Горбачов е катастрофирал в северозападната част на Москва късно снощи, предаде ТАСС, като се позова на информация от...

04 април | 8:35
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Последният сталинист

Последният сталинист

Свет Голдман Той мразеше Горбачов, САЩ, както и женствените играчи. В същото време създаде най-големия отбор, който е съществувал в СССР. Заслужава с...

26 ноември | 18:25
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