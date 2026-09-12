Обвиниха надзиратели за загинал от вряла вода затворник
Двамата служители на затвора в Бургас нарочно оставили развалено парното в килията на Горан Горанов
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Двамата служители на затвора в Бургас нарочно оставили развалено парното в килията на Горан Горанов
Скандално известният бургаски престъпник Горан Горанов, който нашумя със сатанинските кръстове и гробове, които подреждаше, предизвика жестоко меле в...
Известният бургаски бандит Горан Горанов превъртя и жестоко преби двама свещеници в католическата църква в морския град. Инцидентът е станал миналата...