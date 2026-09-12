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"Арсенал" гони Арсен Венгер

"Арсенал" гони Арсен Венгер

Професора си го изкара на съдията след 2:2 с "Тотнъм" Арсен Венгер може да бъде изгонен тази седмица, след почти 20 години начело на "Арсенал", твърд...

06 март | 20:45
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