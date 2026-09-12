Всичко за Голямото Посрещане

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На живо: Голямото посрещане

На живо: Голямото посрещане

София. Първият работен ден на парламента след ваканцията бе отбелязан от протести и от контрапротести. Хиляди се включиха в „Голямото посрещане", док...

04 септември | 17:56
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