Манолова: Изборният туризъм беше допълнен с протестен
София. „Изборният туризъм беше допълнен с протестен туризъм, това е новата българска политическа мода". Това каза зам.-председателят на НС Мая Манолов...
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София. „Изборният туризъм беше допълнен с протестен туризъм, това е новата българска политическа мода". Това каза зам.-председателят на НС Мая Манолов...
Партиите яхнаха улицата и увеличиха разделението
София. Първият работен ден на парламента след ваканцията бе отбелязан от протести и от контрапротести. Хиляди се включиха в „Голямото посрещане", док...
София. След близо 3 месеца протести, месец след старта на лятната почивка на депутатите и 99 дни от формирането на кабинета на Пламен Орешарски, пред...