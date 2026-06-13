Голфъри с чартъри до Чудесата от март 2016
Голф туризмът може да удължи сезона в планинските и морските ни курорти. Това стана ясно на Кръгла маса по проблемите и развитието на този вид туризъм...
Следете всички новини, анализи и коментари за Голф Туризъм. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Голф туризмът може да удължи сезона в планинските и морските ни курорти. Това стана ясно на Кръгла маса по проблемите и развитието на този вид туризъм...
Голф туризмът може да е красивото лице на България и затова министерството разработва стратегия и пътна карта за развитието на бранша, като едно от во...