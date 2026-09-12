Главният секретар на МВР с разкритие за гнилите ябълки в системата
Петър Тодоров иска по-сурови наказания за нарушителите на законите, които са от МВР
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Петър Тодоров иска по-сурови наказания за нарушителите на законите, които са от МВР
И тази седмица не мина без нова порция записи. Записи на „две каки", според някои, а според други- между „гнилите ябълки на съдебната система". Защо н...
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