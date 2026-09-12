Преслава спря екшън с Гъмов
Най-коментираната светска двойка с неочаквана среща Нов епизод от сантименталния сериал между Гъмов и Преслава се разигра тези дни в столичен хиперма...
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Най-коментираната светска двойка с неочаквана среща Нов епизод от сантименталния сериал между Гъмов и Преслава се разигра тези дни в столичен хиперма...
Преслава каза "да" на Станимир Гъмов. "Ще излезеш ли с мен на вечеря след края на шоуто?", попита актьорът. След като отговори утвърдително, фолк певи...
Оношенията в Къщата се лутат между силната любов и безкомпромисната омраза. Емоциите са големи и се увеличават повече с всеки изминал ден изолация. По...
Джино натрупа добър имидж във "ВИП брадър" В началото на сезона на "ВИП брадър" мнозина смятаха, че дует "Ритон" или Кичка Бодурова ще излязат послед...
Тази вечер Big Brother ще осигури на зрителите си билет за първия ред на премиерата на мюзикъла „Гъмео и Пресиета". Една драматична история за любовта...
Малките жълти откачалки, които завладяха сърцата на зрителите в "Аз, проклетникът" (2010) и "Аз, проклетникът 2" (2013), се завръщат на големия екран...