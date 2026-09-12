Всичко за Гъмов

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Преслава спря екшън с Гъмов

Преслава спря екшън с Гъмов

Най-коментираната светска двойка с неочаквана среща Нов епизод от сантименталния сериал между Гъмов и Преслава се разигра тези дни в столичен хиперма...

26 ноември | 14:01
0 коментара
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Преслава каза "да" на Гъмов

Преслава каза "да" на Гъмов

Преслава каза "да" на Станимир Гъмов. "Ще излезеш ли с мен на вечеря след края на шоуто?", попита актьорът. След като отговори утвърдително, фолк певи...

10 ноември | 18:05
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Джино и Гъмов на финал

Джино и Гъмов на финал

Джино натрупа добър имидж във "ВИП брадър" В началото на сезона на "ВИП брадър" мнозина смятаха, че дует "Ритон" или Кичка Бодурова ще излязат послед...

05 ноември | 1:00
0 коментара
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