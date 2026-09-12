Албена събра тенисисти от 15 държави в еврошампионат за глухонеми
Турнирът се проведе в обновената зала в курорта
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Турнирът се проведе в обновената зала в курорта
Езикът на глухонемите придобива звук в проекта на гениален пловдивски математик. Дванайсетокласникът от ОМГ "Акад. Кирил Попов" Николай Даков е разра...
Велико Търново. Коледно видеобръщение с жестомимичен превод записа и качи на официалната страница на Община Павликени кметът инж.Емануил Манолов. Же...
Претория. Халюцинации, причинени от шизофрения, са станали причина преводът на речите на поклонението на Нелсън Мандела на езика на глухите да се прев...