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Това каза за ваксините проф. Красимир Гигов
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Това каза за ваксините проф. Красимир Гигов
Дори преболедувалите е добре да се имунизират, съветва шефът на ваксинационния щаб
Дни след като стана ясно, че "Локо" (Сф) на Николай Гигов няма да получи лиценз за "А" група, босът на "железничарите" пробва Фортуна и на корта. Ред...
Тенис клуб „Дипломат" в Горна Баня бе любезен домакин през уикенда на турнир за двойки от календара на Национална тенис лига (НТЛ). Победители при дво...
Известният с любовта си към футбола и тениса бос на "Локо" (Сф) Николай Гигов се размина с поредна титла в аристократичния спорт. Гигов и асът на БНТ...
София. Футболистите на "Локо" Сф вероятно ще отнесат солидни глоби след поражението с 1 на 3 от "Славия" след столичното дерби. За това намекна шефът...