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Министър става гид на деца

Министър става гид на деца

"Вход свободен" в един и същи ден всяка седмица ще имат всички държавни и общински музеи в страната. Това реши втората работна среща в Министерството...

16 юли | 20:20
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