Наш гид обърна света. Разкритията за Ванга и Ноевия ковчег
Къде е връзката с България
Следете всички новини, анализи и коментари за Гид. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Къде е връзката с България
Растат и нарушенията, свързани с неизплатени заплати на работниците
Скандалният свещеник Дионисий е на път да стане екскурзовод в Бачковския манастир. Той се прочу, след като поръча заря за Великден за храм-паметника "...
"Вход свободен" в един и същи ден всяка седмица ще имат всички държавни и общински музеи в страната. Това реши втората работна среща в Министерството...
Община Стapa Зaгopa получи пoощpитeлна нaгpaда зa дигитaлeн мapкeтинг и ayдиo гид – мобилно приложение за смартфони. Наградата беше присъдена от орган...
Родните екскурзоводи настояват само лицензирани у нас гидове да имат право да показват българските забележителности и културни обекти на туристическит...
Рим. Римската католическа организация "Сант Еджидио", която бе номинирана за Нобелова награда за мир, представи пътеводител на Вечния град за бедни и...
Симитли. Кметският наместник на симитлийските села Мечкул и Сенокос Христо Димитров стана екскурзовод по неволя на нашенци и чужденци. Почти всеки ден...
Нов сайт ще покаже всички интересни места в София, където с гордост може да заведете гостите си от чужбина. Страницата ще тръгне в интернет пространст...