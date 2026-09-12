Всичко за Гета

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Обречената война с гетото

Обречената война с гетото

Освен полиция и ВиК гузната държава да вкара и перспектива в махалите Първата реакция на здравния министър Петър Москов след случая с битите лекари о...

10 декември | 7:55
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В гетата зрее роден Фергюсън

В гетата зрее роден Фергюсън

Здравният министър Петър Москов се закани, че няма да праща линейките на Бърза помощ в ромските гета. Защото нападенията и побоите над лекарските екип...

07 декември | 17:35
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