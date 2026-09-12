Планът "Каракачанов" за ромите: Доброволци в гетата
И 4-годишните деца на задължителна забавачка, предлагат патриотите
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И 4-годишните деца на задължителна забавачка, предлагат патриотите
Според него премахването на незаконните постройки във Войводиново трябва да бъде повод да се продължи решаването на проблема по този начин...
Проблемните квартали са пълни с българи и румънци В порутени и изоставени имоти, само на гол дюшек на земята, без отопление, а често и без ток - така...
Не съм евроскептик, но не съм и евронаивник. Това заяви в предаването "Панорама"по БНТ лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов. И изтъкна, че за него ням...
ВМРО иска изваждане на избирателните секции извън циганските гета.Поводът са двете нападения над журналистически екипи в един и същи ден. Патриотите...
Докато политици и фондации си играеха с гетата, нещата опряха до барикади Рухва окончателно още една илюзия, упорито поддържана от всички родни полит...
Съпредседателят на Реформаторския блок Радан Кънев заяви на пресконференция днес, че ще започнат срещи с министри, за да може държавата да влезе в гет...
Най-важно е всички ромски децата да се върнат в училище Проф. Антонина Желязкова е историк, социален антрополог и директор на Международния център за...
Освен полиция и ВиК гузната държава да вкара и перспектива в махалите Първата реакция на здравния министър Петър Москов след случая с битите лекари о...
Здравният министър Петър Москов се закани, че няма да праща линейките на Бърза помощ в ромските гета. Защото нападенията и побоите над лекарските екип...
Събориха без бой 22 незаконни къщи, Зюмбюла събра тухли за 3 стаи и коридор