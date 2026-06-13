Лубиц бил на антидепресанти
Пилотът Андреас Лубиц, който преди година разби пътнически самолет във Френските Алби и уби всички 150 души на борда, бил на антидепресанти в момента...
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Пилотът Андреас Лубиц, който преди година разби пътнически самолет във Френските Алби и уби всички 150 души на борда, бил на антидепресанти в момента...
Пътнически самолет на Germanlings извърши непланирано кацане на летището в Щутгард, предаде ТАС, цитиран от "Фокус". На борда му е имало 123 пътници и...
Втората черна кутия на злополучният Еърбъс А320 е "използваема" и в добро състояние. Властите се надяват да получат повече улики за бедствието, причин...
Писъци се чули едва в последните секунди Депресиран пилот нарочно е разбил самолета на "Джърмануингс". Шокиращото разкритие дойде от записа в намерен...
Мъж от Бразилия живее втори живот, след като не се качва на трагичния полет за Дюселдорф, защото решава в последния момент да отиде на рождения ден на...
Единият от двамата пилоти на разбилия се самолет на Germanwings във френските Алпи е бил извън кабината и не е успял да се върне в нея малко преди кат...
По информация на МВнР на Франция, няма български граждани в списъка с пътниците на борда на пътническия самолет „Еърбъс 320" на авиокомпания „Джърмъну...
Самолетът на Germanwings е летял със 700 км/ч на височина от 2000 м, когато се е разбил в склоновете на Френските Алпи, чиито върхове се извисяват на...
Пилотите на нискобюджетната авиокомпания "Germanwings" са отказали да изпълнят повече от 30 полета вчера, информират медиите в Германия. Във вторник...
Катастрофата на самолета в Южна Франция е нещастен случай. Това заяви вицепрезидентът на Lufthansa за Европа Хайке Бирленбах, цитиран от Ройтерс. "На...
Продължава работата на мястото на катастрофата на самолета на германската нискобюджетна компания Germanwings във френските Алпи, информира BBC. Вчера...
Трагедията с катастрофиралия Airbus, на борда на който е имало около 150 пътници, ще се запечата в съзнанието на света завинаги. Коя обаче е компаният...
Сайтът на летището в Дюселдорф временно не работи. На екрана има надпис на немски и английски, който гласи, че в момента няма достъп. Упоменат е телеф...
Намерени са отломки от машината Катастрофиралият Airbus A320 на компанията Germanwings е подал сигнал за бедствие в 10:47 часа, три минути преди да с...