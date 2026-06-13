Всичко за Germanwings

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Лубиц бил на антидепресанти

Лубиц бил на антидепресанти

Пилотът Андреас Лубиц, който преди година разби пътнически самолет във Френските Алби и уби всички 150 души на борда, бил на антидепресанти в момента...

13 март | 18:58
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Кои са Germanwings?

Кои са Germanwings?

Трагедията с катастрофиралия Airbus, на борда на който е имало около 150 пътници, ще се запечата в съзнанието на света завинаги. Коя обаче е компаният...

24 март | 14:34
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