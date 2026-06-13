Германско семейство планирало атентат
Полицията в Германия арестува съпрузи ислямисти, които смятали да извършат атентат по подобие на този в Бостън на 15 април 2013 г. 35-годишен турски...
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Полицията в Германия арестува съпрузи ислямисти, които смятали да извършат атентат по подобие на този в Бостън на 15 април 2013 г. 35-годишен турски...